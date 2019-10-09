Обнинск, Калужская область, 9 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Мобильный медицинский отряд федерального медико-биологического агентства России примет участие в массовой диспансеризации жителей Обнинска Калужской области, сообщает 9 октября корреспондент ИА REGNUM по информации врио главного врача клинической больнице № 8 Михаила Сергеева.

Admobninsk.ru На борту «поликлиники на колесах» имеются маммограф, флюорограф, лабораторный комплекс

Медицинские бригады оснащены современным диагностическим оборудованием. На борту «поликлиники на колесах» имеются маммограф, флюорограф, лабораторный комплекс. В мобильный отряд входят высококвалифицированные врачи разного профиля и средний медицинский персонал.

«Мы намерены сделать диспансеризацию доступнее и удобнее для обнинцев, — говорит врио главврача Михаил Сергеев. — Чтобы они имели возможность пройти комплексное обследование и консультации специалистов в одном месте, разом. И одно из решений, которое широко применяется по всей стране в региональном здравоохранении, — это мобильные медицинские комплексы. В этом нам помогает руководство ФМБА, которое проводит единый день диспансеризации в Обнинске. Мобильные бригады развернутся рядом с поликлиникой № 1, чтобы горожанам было удобнее проходить исследования и осмотры».

Бесплатно пройти диспансеризацию могут все желающие. Мобильная автоколонна разместится в Обнинске на территории медицинского городка и будет работать весь день. Конкретное время работы мобильного комплекса уточняется. Он приезжает в Обнинск 14 октября.