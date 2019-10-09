В Обнинске пройдет единый день диспансеризации населения
Обнинск, Калужская область, 9 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Мобильный медицинский отряд федерального медико-биологического агентства России примет участие в массовой диспансеризации жителей Обнинска Калужской области, сообщает 9 октября корреспондент ИА REGNUM по информации врио главного врача клинической больнице № 8 Михаила Сергеева.
Медицинские бригады оснащены современным диагностическим оборудованием. На борту «поликлиники на колесах» имеются маммограф, флюорограф, лабораторный комплекс. В мобильный отряд входят высококвалифицированные врачи разного профиля и средний медицинский персонал.
Бесплатно пройти диспансеризацию могут все желающие. Мобильная автоколонна разместится в Обнинске на территории медицинского городка и будет работать весь день. Конкретное время работы мобильного комплекса уточняется. Он приезжает в Обнинск 14 октября.