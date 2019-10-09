Москва, 9 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Вопрос транзита газа через Украину в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года обсудили глава Газпрома Алексей Миллер и специальный уполномоченный правительства Германии Георг Граф Вальдерзее. Встреча прошла в Москве, 9 октября сообщает пресс-служба российской компании.

Thawt Hawthje Газпром

Сегодня Украина ведёт работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, который, в частности, предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Требующиеся для этого процедуры сертификации, отметили в Газпроме, сложны и растянуты по времени.

«Если эта комплексная работа не будет завершена к 1 января 2020 года, единственный вариант сотрудничества на переходный период — продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям», — пояснили в холдинге.

На встрече Миллер отметил, что сейчас Киеву необходимо определить объём дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого будет зависеть пропускная способность газотранспортной системы на российской территории для подачи газа в направлении Украины.

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