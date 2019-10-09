Вашингтон, 9 октября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. То, как Россия «использовала соцсети», чтобы воздействовать на американское общество, говорит о необходимости срочного принятия защитных мер, уверен зампредседателя комитета по разведке Сената США Марк Уорнер. Об этом говорится в его заявлении, которое размещено на сайте главы комитета, Ричарда Барра.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Комментируя отчет, который выпущен разведкомитетом Сената и описывает «вмешательство России в выборы-2016», сенатор указывает:

Марк Уорнер «Двухпартийная работа, которую проделал этот комитет, чтобы раскрыть и детализировать масштабы этих усилий, значительно продвинула понимание общественности того, как в 2016 году Россия воспользовалась нашей открытостью и инновациями, используя американские социальные медиа-платформы для распространения дезинформации, разделения общественности и подрыва нашей демократии. Теперь, когда близятся выборы 2020 года, нет никаких сомнений в том, что злоумышленники продолжат попытки использовать масштаб и охват социальных сетей, чтобы подорвать доверие общественности и способствовать хаосу».

По мнению политика, нельзя рассчитывать, что компании-владельцы соцсетей будут принимать адекватные меры предосторожности самостоятельно. Здесь необходимо вмешательство Конгресса, которому нужно «установить ограждения для защиты целостности нашей демократии». Для этого, как минимум, нужно требовать прозрачности вокруг работы социальных сетей, чтобы «противники не прятались в их тени». Также нужно убедиться, что граждане США знают, кто на самом деле финансирует политическую рекламу, появляющуюся на их экранах. От соцсетей требуется надлежащим образом обрабатывать «клеветнический контент».

Марк Уорнер «Мы обязаны прислушиваться к предупреждениям нашего разведывательного сообщества и принять меры для предотвращения будущих атак на наших собственных платформах социальных сетей».

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе разведкомитета Сената под названием «Использование Россией социальных сетей» рассматриваются «усилия России» по использованию социальных сетей для сеяния «социальной розни и влияния на исход выборов 2016 года» и даются обширные рекомендации с учетом этих «усилий».