Вашингтон, 9 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сохранил за собой второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

Vk.com/khabib_nurmagomedov Хабиб Нурмагомедов

На первом месте рейтинга располагается американский боец Джон Джонс, чемпион UFC в полутяжёлом весе. За ним идёт Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в лёгком весе. Замыкает тройку американец Генри Сехудо.

Отметим, что боец из новой Зеландии Исраэль Адесанья поднялся с 14-го места на восьмое. Ранее он победил Роберта Уиттакера, который опустился на пять позиций.