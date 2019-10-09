Москва, 9 октября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил свою планируемую поездку в Сербию с сербским министром сельского хозяйства Браниславом Недимовичем 9 октября на выставке «Золотая осень в Москве». Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Через десять дней, когда вы уже официально будете в Белграде, даст бог подпишем соглашение о фитосанитарных мерах», — сказал Недимович, когда Медведев находился у стенда с сербскими фруктами.

В ответ глава правительства заявил, что после подписания можно будет выпить, популярного в Сербии напитка ракии.

Напомним, ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в своём Twitter сообщил, что 25 октября планируется подписание между Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговле.