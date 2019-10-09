Санкт-Петербург, 9 октября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Петербургский парламент не стал обсуждать корректировки в городской бюджет на 2019 год. На пленарном заседании Заксобрания 9 октября просто одобрили осеннюю поправку, которая перераспределяет несколько миллиардов рублей в городской казне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Изменения принимали пакетом. Среди них оказалась губернаторская поправка, а также те, что предложены бюджетно-финансовым комитетом и отдельными депутатами от «Единой России».

Губернатор Александр Беглов, например, предложил снизить расходную часть бюджета на 3,5 млрд рублей, доходную — на 1,3 млрд рублей. Последнее произошло потому, что Смольный рассчитывал, что петербуржцы заработают больше по итогам 2019 года, а значит, больше поступлений перечислят в казну в виде НДФЛ.

Поправки также предусматривают выделение концессионеру частной трамвайной сети в Красногвардейском районе «Чижик» более 1,5 млрд рублей, а концессионеру Западного скоростного диаметра (ЗСД) — порядка 400 млн рублей — в дополнение к уже запланированным 2,8 млрд «недополученной прибыли» в рамках договоров о государственно-частном партнерстве.

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Были увеличены некоторые социальные расходы, например, на компенсацию железным дорогам бесплатного проезда пенсионеров в электричках.

Поддержали поправку, которая выделяет 30 млн рублей на проект «блокадного» музея в одной из петербургских школ, который придумал единоросс Андрей Васильев.