Астана, 9 октября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает 9 октября ТАСС со ссылкой на представителей российской делегации.

Twitter@MID_RF Сергей Лавров и Касым-Жомарт Токаев

Ранее, 9 октября, Лавров провел переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. По словам главы российского МИД, отношения между Москвой и Нур-Султаном носят стратегический характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 октября глава МИД России Сергей Лавров находится в Нур-Султане с официальным визитом. В рамках поездки стороны намерены обсудить все направления взаимодействия во всех структурах, где участвуют Россия и Казахстан.

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