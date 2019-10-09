Дамаск, 9 октября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) выступила с призывом к международному сообществу противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии и вмешаться в ситуацию, предупредив о гуманитарной катастрофе, если турецкая армия войдёт на сирийскую территорию. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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Сегодня, 9 октября, на пресс-конференции в сирийской Хасеке представители СДС напомнили, что внесли значительный вклад в борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то врем как Анкара, напротив, оказывала поддержку террористам.

«Мы призываем ООН и другие гуманитарные организации занять антитурецкую позицию и оказать противодействие турецким планам», — отмечается в заявлении СДС.

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Лидер сирийских курдов заявил о решимости его отрядов принять бой с турками

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Автономии севера и востока Сирии (AANES) Бадран Джакурд заявил, что Россия и Дамаск должны принять меры для защиты территорий, контролируемых силами сирийских курдов, от военной операции Турции. По его словам, вторжение турецких войск на север Сирии противоречит интересам России. Кроме того, сирийские курды заявили о готовности к диалогу с Дамаском.

Напомним, вечером 7 октября турецкая артиллерия нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка. Незадолго до этого ВВС Турции подвергли ракетно-бомбовому удару штаб СДС в районе Телль-Тавиль возле города Эль-Маликия в провинции Хасеке.

Позднее пресс-секретарь президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что турецкие войска «в ближайшее время» перейдут границу с Сирией и начнут наступление. В ответ на угрозу коалиция СДС объявила о всеобщей трёхдневной мобилизации.