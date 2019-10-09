Варшава, 9 октября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. В среду, 9 октября в интервью радиостанции «Радио Зет» бывший президент ПольшиЛех Валенса отказался приносить извинения за свои слова об умершем 30 сентября ветеране антикоммунистической оппозицииКорнеле Моравецком.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

«Я никогда в жизни не буду извиняться за слова о Корнеле Моравецком, потому что он был предателем и предателем останется», — передаёт слова Валенсы «Польское радио».

По словам бывшего президента, он всегда «категорически выступает за правду и честность, потому что только они могут нас спасти». «Я строго за правду, за честность. Такому неудачнику, как Лех Качиньский памятники ставите, а ведь он отвечает за смоленскую катастрофу. Если бы он действительно был таким героем, это не должно было привести к катастрофе», — сказал Валенса.

На замечание журналиста о том, что после смерти Войцеха Ярузельского он не делал подобных заявлений, Валенса ответил, что воевал с системой, а не с конкретными людьми.

«У вас есть свободная Польша? У вас есть должности? Этого что — Корнель добился, или я? Я все это сделал или они? Он бы привел к свободной Польше? Кто-то из них? Не шутите!», — ответил Валенса на упрёки журналиста.

Как сообщалось ранее, Корнель Моравецкий, отец нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого умер 30 сентября в возрасте 78 лет. В 1982 году он создал организацию «Борющаяся Солидарность», чем вызвал раскол в возглавляемом Лехом Валенсой профсоюзе «Солидарность», склонявшемся тогда к более умеренным методам борьбы. «Борющаяся Солидарность» открыто провозгласила своей целью свержение коммунистической власти в Польше.