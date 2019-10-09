Москва, 9 октября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Самой продаваемой моделью авто на московском авторынке в сентябре 2019 года стал седан Volkswagen Polo. Об этом говорится в исследовании, проведенным «Автостат Инфо».

Volkswagen.ru Volkswagen Polo

Стоит отметить, что количество реализованных в России немецких моделей выросло в годовом сравнении на 88%, до 1203 экземпляров.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей у жителей российской столицы заняла южнокорейская модель KIA Rio, результат продаж которой составил 906 экземпляров, что на 34% больше, чем в прошлом году.

На третьем месте оказалась также модель KIA — Optima. Продажи этого автомобиля выросли на 42%, до 758 единиц.

На четвертом и пятом две модели Hyundai — Solaris (584 шт.; — 11%) и Creta (573 шт.; — 13%).

Также в топ авторынка Москвы вошли: Volkswagen Tiguan (472 шт.; — 4,3%), Toyota Camry (470 шт.; +6%), Skoda Kodiaq (452 шт.; — 4,2%), Lada Largus (390 шт.; +20%) и Skoda Octavia (388 шт.; — 20%).

Напомним, всего москвичи приобрели в первый осенний месяц 2019 года 17 383 легковых автомобиля, что на 5,4% меньше прошлогоднего показателя.

Читайте также: На АвтоВАЗе стартовал выпуск Lada Vesta с новым вариатором