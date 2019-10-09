Москва, 9 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Роспотребнадзор изменит требования к качеству питьевой воды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в Совфеде.

offthelefteye Вода из под крана

«Мы провели актуализацию всей нормативной базы по воде в Российской Федерации. Мы актуализировали ее с учетом данных, которые представляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которые есть в Евросоюзе», — заявила Попова.

Она рассказала, что документ представляет собой масштабный том и пока является проектом документа.

Изменения будут введены в рамках «регуляторной гильотины».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доля жителей городов России к 2024 году, получающих качественную воду из систем центрального водоснабжения, возрастет до 99%. Об этом рассказал 27 сентября министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин во время своего выступления на встрече министров окружающей среды государств — членов ШОС.