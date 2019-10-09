Киев, 9 октября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным. Он заявил об этом 9 октября на пятом украинском газовом форуме, проходящем в Киеве.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — приводит «Интерфакс-Украина» слова главы «Нафтогаза».

Также Коболев отметил, что ему трудно представить себе, почему Киеву может быть интересно продление старого контракта.

Кроме этого, он напомнил, что новым украинским оператором российской стороне уже передан проект межоператорского соглашения, призванный отрегулировать вопросы соединения сетей. И подчеркнул, что сразу после того, как эти документы будут подписаны, в качестве следующего шага стороны смогут обсудить необходимые мощности, а также сроки и тарифы.

«Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?» — заключил глава НАК «Нафтогаз».

Отметим, ранее, в сентябре текущего года, на переговорах в Брюсселе с участием России, Еврокомиссии и Украины Киев представил нового оператора ГТС Украины — ООО «ОГТСУ», который передал российской делегации проекты договоров о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем и стандартного договора на транспортировку.