Москва, 9 октября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. С 2021 года будет запрещена комплексная застройка территории без объектов социальной инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

«Принят стандарт комплексной застройки (сейчас он носит рекомендательный характер), и мы договорились, что с 2021 года мы его будем делать обязательным. Нужно будет принять много нормативной базы», — заявил Мутко.

Вместе с тем Володин настаивает на принятии закона прямого действия для реализации новых требований.

«Лучше нам принять законы, которые регулировали бы эти проблемы. Может, нам в ближайшее время такие поправки внести. Пускай они будут с отложенными сроками действия, но это поставит перед регионами задачу», — подчеркнул Володин.

Предложение было поддержано в ходе обсуждения, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Он также указал на необходимость строить в рамках комплексной застройки не только школы, детсады, поликлиники, детские площадки, сквер, решать транспортные проблемы, но и учитывать жилье для полиции.