Грозный, 9 октября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Школьники Чечни будут изучать китайский язык. В качестве пилотного проекта его изучение в качестве иностранного будет введено в трех учебных заведениях: лингвистической школе имени Ю. Д. Дешериева», гимназии №14 и центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.

Китайские иероглифы

Новый предмет введен для изучения в школах республики в целях повышения качества изучения иностранных языков, пишет ИА «Чечня Сегодня». По данным портала, преподавать китайский язык будут педагоги Таисия Буракова и Анастасия Федосеева, которые прошли стажировку в Китае. Учащихся будут также знакомить с культурой и историей Китая, искусством и бытом КНР.

Власти Чечни оценивают перспективы изучения нового иностранного языка с точки зрения его распространенности в мире. Кроме того, в 2019 году он был включен в список иностранных языков для сдачи ЕГЭ, наряду с английским, французским, немецким и испанским.