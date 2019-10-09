Санкт-Петербург, 9 октября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Власти районов Санкт-Петербурга сумеют составлять протоколы о незаконных свалках. Соответствующий законопроект поддержали 9 октября в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ подготовили единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Сейчас процесс достаточно забюрокрачен. Районная администрация, если выявляет пододбного рода свалку, то далее она обязана направить это все либо в комитет по природопользованию, либо в комитет по вопросам законности, и уже после этого чиновники запускают всю необходимую процедуру. Но за этот период само лицо может скрыть следы того, что именно оно оставило свалку, либо сама свалка может либо исчезнуть, либо превратиться в проблему экологического масштаба для города», — сказал депутат от «Единой России» Денис Четырбок.

Теперь районные чиновники из отделов по благоустройству или законности смогут сами составить протокол о несанкционированной свалке в течение одного дня и сразу приступить к выяснению всех обстоятельств дела, а затем — к привлечению виновных к ответственности.

Напомним, за подобное правонарушение в Петербурге штрафуют физических лиц на 5 тыс. рублей, должностных — на 50 тыс., юридических — на 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, владельцы захламленных земельных участков будут нести не только административную, но и уголовную ответственность, заявил ранее глава города Александр Беглов. Он сообщил, что затраты городского бюджета на рекультивацию одной несанкционированной свалки по себестоимости равны строительству одного детского сада. В Петербурге, по данным общественных организаций, как минимум 36 таких свалок. Собственники участков, на которых допущены свалки, стремясь сэкономить собственные средства, фактически крадут их у всех петербуржцев, говорил Беглов.