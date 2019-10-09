Сеул, 9 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. За последние шесть лет общая сумма штрафов, наложенная на трёх южнокорейских операторов сотовой связи, превысила отметку в 91 млрд вон (~$75,9 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета Science, ICT, Broadcasting and Communications Committee.

Сотовая антенна

Согласно опубликованным данным, с 2014 по август 2019 года общая сумма штрафов составила 91,44 млрд вон (~$76,28 млн).

Стоит отметить, что большая часть (50,64 млрд вон, ~$42,24 млн) была наложена на компании в прошлом году.

В частности, общая сумма штрафов компании SK Telecom составила 48,36 млрд вон (~$40,34 млн), компании LG U Plus — 27,66 млрд вон (~$23,07 млн), компании KT — 15,42 млрд вон (~$12,86 млн).

Известно, что основными причинами штрафов стали незаконные субсидии и вмешательство в расследование.