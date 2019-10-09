Москва, 9 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. По итогам сентября 2019 года жители Москвы приобрели на 4,2% больше автомобилей российских марок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Автостат Инфо».

Christo Lada Vesta

Всего в Москве за сентябрь было продано 17 383 легковых автомобиля, что на 5,4% ниже показателя 2018 года. Тогда за сентябрь продажи составили 18 378 экземпляров.

Однако эксперты отмечают, что покупать машины отечественных марок москвичи стали больше. Всего за первый осенний месяц жители столицы приобрели 1015 автомобилей российских марок. А вот продажи иномарок пошли на спад. За месяц было продано 16 368 экземпляров, что меньше прошлогоднего результата на 6%.

Стоит отметить, что доля иномарок на московском авторынке составляет 94,2%, а доля российских авто — всего 5,8%.

Напомним, за январь-август 2019 года на столичном авторынке было продано 19,2 тыс. новых легковушек, работающих на дизеле, что на 2% меньше, чем за тот же период 2018 года.

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