Москва, 9 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Реклама российского вина может быть разрешена, если к ней изменится отношение в обществе, заявил 9 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на выставке «Золотая осень» в Москве.

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«Мы к этому аккуратно относимся. Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна», — сказал Медведев.

При этом премьер-министр подчеркнул, что есть законодательство, которому необходимо следовать. Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами, уточнил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз по инициативе Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» предложил разрешить наружную рекламу вина в радиусе 200 километров от производственных площадок. Речь шла о винах с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения.

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