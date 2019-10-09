Москва, 9 октября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Новый приказ о международном сотрудничестве Казанского федерального университета (КФУ) станет препятствием для полноценной работы вуза. Об этом заявил 9 октября вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов.

Disciple Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Согласно приказу, опубликованному в вузе в начале октября, для сотрудничества с иностранцами установлены новые правила. Так, принимать зарубежных ученых в КФУ могут лишь в специально предназначенных помещениях, а каждый контакт с иностранцем должен быть согласован с ректором и отражен в отчете для Минобрнауки.

«На самом деле университет с таким регламентом не сможет нормально работать», — сказал Хохлов ТАСС и добавил, что новые правила чреваты «изоляцией и загниванием».

Подобные правила справедливы для секретных работ, но не для вузов, нигде в мире такого нет, пояснил он.

Отмечается, что приказ руководства КФУ в основном повторяет приказ Минобрнауки РФ о международном сотрудничестве, который ранее вызвал раскритиковали в РАН и в научном сообществе.

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