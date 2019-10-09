Золотое, ЛНР, 9 октября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Бывшие участники карательной операции против Донбасса попытались прорваться в населённый пункт Золотое, в районе которого планируют провести разведение сторон конфликта, сообщило 9 октября издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По данным журналистов, они подошли к блок-посту и вступили в стычку с украинской полицией. Силовики были вынуждены стрелять в воздух. В данный момент противостояние продолжается.

Напомним, ранее представитель «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что после отведения ВСУ их позиции в Донбассе займут боевики-«добровольцы».

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