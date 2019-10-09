Уфа, 9 октября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Информационные указатели были установлены в лесных массивах Уфы. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шишкин. Старый валежник. Лесное кладбище. 1893

Всего было установлено 30 указателей направления движения, которые разместили в крупных лесных массивах города и в его отдаленных территориях.

По словам начальника инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Станислава Дубовского, указатели помогут людям соориентироваться на местности и быстро найти выход из лесного массива.

Отмечается, что конструкции были окрашены в ярко-красный цвет, а близлежащие выходы написаны на белом фоне красными буквами.