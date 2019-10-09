Москва, 9 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала чересчур мелкий шрифт на этикетках продуктов питания, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Uainfo.org Цены на продукты

Техническим регламентом установлены требования к маркировке пищевых продуктов, сказала Попова.

«Туда мы несколько раз пытались, и мы не оставим этих попыток, внести изменения с тем, чтобы пищевые продукты в первую очередь должным образом были промаркированы», — отметила она.

Член Совфеда Валерий Усатюк предложил установить в магазинах специальные экраны, чтобы граждане могли посмотреть состав продуктов питания.