Рабочий посёлок Любинский, Омская область, 9 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Любинский район Омской области, где в посёлке Любинский происходит тление твёрдых бытовых отходов на полигоне, выехала передвижная экологическая лаборатория регионального минприроды. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в областном ГУ МЧС, специалисты возьмут замеры проб воздуха и проанализируют показатели превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

По данным МЧС, открытое горение на полигоне ТБО отсутствует, там тлеют бытовые отходы. На месте дежурит расчёт пожарно-спасательной части. Если появятся очаги открытого горения, пожарные их ликвидируют.

«Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении ведомства.

Районная администрация направила на полигон тяжёлую инженерную технику для буртования мусора, чтобы ликвидировать тление.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября на указанном полигоне произошло повторное возгорание отходов. Как подчеркнули 8 октября в облглавке МЧС, полностью ликвидировать пожар «не представляется возможным из-за залегания мусора на большой глубине» — до пяти метров.