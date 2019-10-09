Москва, 9 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. После роста 8 октября, который ограничился уровнем 65,30 руб., доллар отступает в паре с рублем, снова тестируя отметку 65 руб., непосредственно под которой проходит 200-дневная скользящая средняя, оказывающая локальную поддержку котировкам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Основным драйвером укрепления рубля служит снижение общей привлекательности доллара после вчерашних голубиных заявлений Пауэлла, который указал на запуск процесса увеличения баланса, что дало рынкам надежду на полноценное стимулирование в США.

Дополнительное давление на американскую валюту оказала очередная порция слабых экономических данных. На этот раз разочаровали цены производителей, снижение которых предвещает замедление инфляции.

Сегодня, 9 октября, продажи доллара могут продолжиться, если тон протокола заседания ФРС будет голубиным. Но уже скоро инвесторы переключатся на торговые переговоры, которые возобновятся 10 октября.

Если инвесторы не получат позитивных сигналов с этого фронта, рисковые активы, включая рубль, снова окажутся под давлением. Так, после локального укрепления к концу недели пара может уверенно расположиться над уровнем 65 руб. и даже протестировать зону 65,50 руб.», — считает эксперт.

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