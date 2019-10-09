Вильнюс, 9 октября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 9 октября, созвал совет по национальной безопасности и обороне, который пройдёт во второй половине дня. Причина созыва и темы, которые будут обсуждаться, не разглашаются под предлогом секретности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kapeksas Президент Литвы Гитанас Науседа

В работе совета кроме президента участвуют премьер-министр, глава парламента, министр обороны и глава армии. Совет в Литве ранее созывался нечасто, а его повестка обычно анонсировалась.