Киев, 9 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Правительство Украины начинает работу над отменой обязательных трудовых книжек, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 9 октября на своём telegram-канале.

Диего Ривера. Рабочий. 1932

«Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчёта пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные», — рассказал он.

Министр отметил, что жителям Украины не придётся предоставлять трудовые книжки работодателям. Вместо трудовой книжки жителям Украины будет доступен электронный документ, доступный для скачивания в интернете.

Стаж, полученный до 2000 года, можно будет перенести в электронную базу данных, добавил Дубилет.

Как сообщило ИА REGNUM, в средине сентября 2019 года правительство Украины начало переводить бумажный документооборот в «цифру». Это позволит ежегодно экономить 50−100 млн гривен.

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