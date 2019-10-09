На Украине могут отменить трудовые книжки
Киев, 9 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Правительство Украины начинает работу над отменой обязательных трудовых книжек, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 9 октября на своём telegram-канале.
Министр отметил, что жителям Украины не придётся предоставлять трудовые книжки работодателям. Вместо трудовой книжки жителям Украины будет доступен электронный документ, доступный для скачивания в интернете.
Стаж, полученный до 2000 года, можно будет перенести в электронную базу данных, добавил Дубилет.
Как сообщило ИА REGNUM, в средине сентября 2019 года правительство Украины начало переводить бумажный документооборот в «цифру». Это позволит ежегодно экономить 50−100 млн гривен.
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