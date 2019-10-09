Хиросима, Япония, 9 октября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Польше на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).

TaniaVdB Волейбол

Российские волейболисты взяли верх в первом сете, однако затем проиграли в трёх оставшихся партиях.

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал доигровщик Фёдор Воронков, набравший 19 очков.

На сегодняшний день сборная России одержала три победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады и Египта, а также потерпела три поражения — от сборных Австралии, Бразилии и Польши. Сборная России находится на пятом месте в турнирной таблице.