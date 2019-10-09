Москва, 9 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Вице-премьер Виталий Мутко обещает заняться развитием рынка арендного жилья, в том числе коммерческого, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

«Около 100 (млн) кв. м сегодня в аренде. Много сдают: и индивидуальные предприниматели, и жители. И неконкурентная среда арендного жилья», — сказал Мутко.

В правительстве настроены урегулировать отношения в сфере некоммерческого арендного жилья

«Необходимо решать вопросы некоммерческого арендного жилья», — добавил он, выступая в Госдуме.