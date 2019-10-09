Абакан, 9 октября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Жителей Хакасии просят соблюдать противопожарные требования в связи с тем, что в республике сохраняется высокий класс пожарной опасности.

Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра, с 9 по 12 октября в Аскизском, Боградском, Усть-Абаканском и Ширинском районах установится четвёртый класс пожарной опасности.

В управлении подчеркнули, что в девяти из десяти случаев пожаров виноват сам человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала года произошло более 20 лесных пожаров, свыше 200 палов травы и 200 степных пожаров.

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