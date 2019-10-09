Москва, 9 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Главой совета директоров «Почты России» назначен вице-премьер РФ Максим Акимов. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном 9 октября на официальном портале правительства.

Gov.ru Максим Акимов

«Назначить члена совета директоров акционерного общества «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров», — говорится в документе.

В документе также названы еще двенадцать человек, входящие в состав совета директоров акционерного общества. Среди них генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. Члены совета директоров назначаются сроком на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство утвердило новый устав «Почты России», которая вместо федерального государственного унитарного предприятия стала акционерным обществом. 100% акций АО принадлежат государству.

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