Кишинёв, 9 октября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк поставил страну на грань кровопролития, когда отдавал приказы Национальной армии и полиции не подчиняться правительству. Об этом 9 октября заявил вице-спикер молдавского парламента Михаил Попшой.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что мы были на пороге войны, могло быть кровопролитие», — цитирует его телеканал ТВ-8.

По его словам, это выяснилось в ходе слушаний в парламенте, где выступали руководители силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Молдавии 5 августа возбудила уголовное дело по факту узурпации власти прежним руководством страны во главе с Плахотнюком и подконтрольным ему правительством. Сам Плахотнюк после отстранения от власти 14 июня бежал из Молдавии. Сейчас он, предположительно, находится в США.

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