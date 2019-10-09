Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Неоднозначная ситуация сложилась в Переславле-Залесском Ярославской области с доставкой детей в школы города из окрестных сел и деревень. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьный автобус

Детей из одних населенных пунктов администрация округа доставляет в школы города, а в других деревнях родителям школьников предлагает сменить учебное заведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объединения города и района школьные автобусы, которые раньше были закреплены за районной службой транспорта, передали школам. Три автобуса закрепили за городскими школами №№ 3,6,9. Родителям в управлении образования стали пояснять, что теперь школьные автобусы будут возить только в те школы, у которых есть автобус. А если ребенок учится в другой городской школе, то родители должны решать вопрос с доставкой самостоятельно или перевести ребенка в то образовательное учреждение, за которым закреплена деревня и куда ходит школьный автобус.

Все лето мать пятерых детей из деревни Болшево Переславского района (в настоящий момент территория городского округа Переславль-Залесский) Надежда Вахромеева пыталась понять, почему ее детям планируют отказать в доставке в школы №№ 1 и 5 и насколько это законно. Она ходила на прием в управление образования, писала обращения в администрацию и в областной департамент образования, в администрацию президента — везде получала ответы, что доставлять ее детей в школы, за которыми не закреплен школьный автобус, будет невозможно.

«В МОУ Средняя школа №1 школьного автобуса не имеется, а значит, и нет технической возможности организовать подвоз учащегося к месту учебы и обратно. Поэтому вам необходимо рассмотреть вопрос о переводе ребенка в МОУ Средняя школа №9. Закон об образовании предоставляет возможность обучаться в любом образовательном учреждении независимо от места жительства. Но тогда родители берут на себя обязанность доставки детей», — так трактуется закон об образовании в одном из ответов, полученном Надеждой Вахромеевой от администрации Переславля за подписью заместителя главы по социальной политике Жанны Петровой.

Таких ответов у Надежды накопилась уже целая папка. Департамент образования ответил, что доставка детей в школы — это полномочия местной власти. Однако ясности в вопрос, может ли школьный автобус возить детей не только в ту школу, за которой он закреплен, департамент не внес.

Одновременно с этим выяснилось, что администрация заключила договор с коммерческой фирмой на выполнение рейса школьного автобуса «Красная деревня — Переславль — Красная деревня». Этот автобус развозит детей по нескольким школам города Переславля, а Красная деревня закреплена за школой в поселке Ивановское в 20 километрах от Переславля-Залесского. В администрации Переславля это объяснили заботой о детях Красной деревни.

«В связи с тем, что в Переславском муниципальном районе отсутствовало постановление о закреплении за школами конкретных территорий за предшествующие годы, приняты во внимание интересы детей и родителей и осуществляется подвоз как ранее сложилась практика подвоза в Переславском муниципальном районе», — говорится в ответе ИА REGNUM за подписью заместителя главы по социальной политике Жанны Петровой.

Налицо различное отношение к детям из разных населенных пунктов бывшего Переславского района. Так, интересы детей и родителей из Красной деревни учтены, а детям и родителям из деревни Болшево предложено перевестись в другую школу или ездить самостоятельно. То же самое относится и к деревне Скулино — там детям отказывали в подвозе в школу №9.

Как следует из ответа администрации Переславля на запрос ИА REGNUM, деревня Скулино закреплена за той же Ивановской школой. Однако когда житель деревни Егор Вавилов пришел за письменным отказом в управление образования, ему предложили написать заявление на подвоз детей в школу №9. Это произошло уже после того, как неразбериха со школьными автобусами стала достоянием СМИ.

Сейчас родители написали обращение к депутатам Переславской городской думы с просьбой разобраться в проблеме и выяснить, кого и куда должны возить в школьных автобусах в городском округе Переславле-Залесском.