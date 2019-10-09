Архангельск, 9 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В ночь на 8 октября подверглись нападению сразу два объекта экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области. На площадке экотехнопарка на станции «Шиес» вспыхнули пиломатериалы. А у информационного центра в поселке Яренск были повреждены окна, разгромлен информационный столб и похищены видеокамеры. Подробности сообщает «Комсомольская правда».

«Комсомольская правда» На экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области напали неизвестные

Как пишет издание, около часа ночи 8 октября охрана площадки экотехнопарка на станции «Шиес» заметила пламя, охватившее сложенный на краю территории брус. Огонь был быстро потушен. В своем отчете об инциденте охрана площадки сообщила, что «брус был заранее обильно смочен какой-то жидкостью с сильным запахом дизельного топлива и моторного масла». Установить личности поджигателей пока не удалось — они активно использовали «слепые зоны» камер круглосуточной онлайн-трансляции. Но записи с камер видеонаблюдения по периметру территории, которые также фиксируют в круглосуточном режиме происходящее на площадке, переданы сотрудникам правоохранительных органов.

В ту же ночь, но уже около 3:40, охрана сообщила об инциденте в информационном центре «Технопарка» в поселке Яренск. Здесь, по сообщениям компании-оператора, неизвестные сорвали указатели с установленного на днях навигационного столба, повредили закрывающие окна инфоцентра рольставни, порвали плакат и похитили наружные видеокамеры вместе с креплениями. «Потом они отбежали и кидали камнями издалека. У нас три пластиковых окна, в одном теперь трещина, другое насквозь пробито камнем», — цитирует «Комсомольская правда» одного из охранников. Расследованием инцидента теперь занимается местное УВД. Сотрудникам полиции также переданы записи с пропавших видеокамер, которые хранились на удаленном сервере.

«Комсомольская правда» На экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области напали неизвестные

Компания-оператор проекта экотехнопарка «Шиес» не первый раз сообщает о нападениях на свои объекты. Так, в январе этого года неизвестные спилили опоры линии электропередач, идущей к площадке экотехнопарка от поселка Урдома. А еще раньше оставшиеся неустановленными лица обстреляли из ружья бензовоз, доставлявший топливо строительной технике.