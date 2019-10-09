Ростов-на-Дону, 9 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области, как и в других регионах Южного федерального округа (ЮФО), ожидается вторая волна «бабьего лета», которая наступит в началом следубщей рабочей недели.

Осень. 1910

На юге России ожидается умеренно теплая погода с кратковременными дождями. В ночные часы столбики термометров покажут +7−12 градусов, днём воздух прогреется до +17−22 градусов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на завотделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

Согласно прогнозу синоптиков, размещённому на сайте Гидрометцентра России, в Ростове-на-Дону будет тепло уже днём 10 октября. Ожидается повышение температуры до +18 градусов днём.