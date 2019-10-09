Чита, 9 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края намерены предпринять ряд экстренных мер в связи с участившимися случаями выхода медведей к населенным пунктам. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы забайкальского губернатора, распространённом сегодня, 9 октября.

Андрей Шапран ИА REGNUM Медведь

По оценке исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, в случае необходимости придётся прибегать к регуляции численности животных. Кроме того, предстоит наладить системную информационную работу, «чтобы каждый забайкалец знал, что делать, как себя уберечь в случае встречи с хищником».

Как уже сообщало ИА REGNUM, многочисленные случаи выхода к людям агрессивных голодных таёжных хищников начались в Забайкалье с конце лета 2019 года. Местное население связывает это обстоятельство с бескормицей и природными пожарами. Не обошлось без трагедий. Жительница села Тэрэпхэн Хилокского района погибла от лап медведя.

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