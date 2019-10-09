Калуга, 9 октября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Калуге 10 октября состоятся выборы в органы городского школьного самоуправления. Об этом 9 октября рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги Валерий Луговой.

Фото Валерия Лугового На выборах в органы самоуправления гимназии № 24 города Калуги

На выборы школьной городской думы приглашены учащиеся 8−11 классов калужских школ. В 40 общеобразовательных учреждениях областного центра созданы ученические избирательные комиссии, а кандидатами в депутаты стали почти 170 старшеклассников.

«Помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке к единому дню голосования оказывают организаторы выборов — члены территориальных и участковых комиссий Калуги, сотрудники Центра «Галактика» и, конечно, учителя и администрации учебных заведений. Школьные выборы должны стать воспитательной площадкой по формированию правовой культуры подрастающего поколения горожан, а новый орган самоуправления учащихся — важным звеном развития активной жизненной позиции молодых калужан», — сказал Валерий Луговой.

Решение о выборах в школьную городскую думу Калуги было принято по инициативе главы городского самоуправления Александра Иванова. В разработке проекта также приняли активное участие представители калужского управления образования, сотрудники Детско-юношеского Центра «Галактика», председатели территориальных избирательных комиссий Ленинского, Московского и Октябрьского округов города Калуги.