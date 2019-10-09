Глава Чувашии объяснил, при каких условиях мог бы понять коррупционеров
Чебоксары, 9 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев назвал ситуацию с уголовным преследованием двух бывших сотрудников госслужбы по тарифам и конкурентной политике «плохим примером» для других министерств, констатировав, что «есть соблазн у людей». Он отметил, что фигуранты уголовного дела «годами свои интересы закладывали». И проговорился, что мог бы понять, «если в семье нет куска хлеба». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 9 октября, на заседании чувашского правительства при обсуждении отчёта о работе госслужбы.
Михаил Игнатьев, выслушав отчёт главы службы по тарифам Чувашии Марины Кадиловой, обратил внимание, что «по аппарату ничего не сказали». В то время как в ведомстве двое бывших сотрудников привлекаются к уголовной ответственности.
Обратившись к Марине Кадиловой, он подчеркнул, что нарушения «выявлять надо было вам самим». И сейчас данная ситуация — «плохой пример» для других служащих»:
Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование попали бывший начальник отдела госслужбы по тарифам Чувашии и её подчинённая. Следственное управление СКР полагает, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года подозреваемые получали взятки от двух лиц, действовавших в интересах трех коммерческих организаций в сфере электроснабжения. По данным управления, общий размер взяток превысил 4 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.