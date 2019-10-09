Киев, 9 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Украинский телеведущий Игорь Кондратюк описал своё видение плана урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Свой «план» он выложил 8 октября на странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Он считает, что ОБСЕ и миротворцы ООН должны обеспечить Украине контроль над границей Донбасса и России. Затем военнослужащие народной милиции ДНР и ЛНР должны добровольно сложить оружие и получить приговор украинского суда.

Всем жителям Донбасса необходимо решить, хотят ли они жить на Украине:

«Кто не хочет — в течение трёх месяцев покидает Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает «выездные». С условием — не возвращаться на Украину в течение 50 лет после выезда. Те, кто останутся, на десять лет теряют своё избирательное право», — мечтает Кондратюк.

Он также считает, что организаторы референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР должны быть навсегда лишены избирательного права на Украине. Избираться и служить в местных силовых структурах должны иметь право только те жители Донбасса, кто с лета 2014 года находились на подконтрольной Украине территории.

Напомним, Кондратюк был ведущим ряда популярных шоу на украинском телевидении, а также принимал участие в телепередаче «Что? Где? Когда?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Олег Радык пообещал жителям Донбасса «40 лет зачисток и антитеррора», а также фильтрационные лагеря и полный запрет русского языка в случае возвращения региона под контроль Киева.