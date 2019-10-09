Москва, 9 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре могут рассмотреть вопрос распространения действия системы «Меркурий» на пальмовое масло. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Совета Федерации, комментируя вопрос о мерах борьбы с фальсификатом в молочной промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Молочная продукция

«Мы готовы рассмотреть это предложение, если оно есть, вместе с коллегами, которые ведут эту систему. Есть плюсы, есть определённые вопросы. Я думаю, это вопрос для обсуждения на сегодня», — заявила Попова.

По итогам визитов сенаторов в субъекты в Совет Федерации поступило предложение в целях борьбы с фальсификатом в молочной промышленности распространить действие системы «Меркурий» на пальмовое масло.

Напомним, что автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории России.