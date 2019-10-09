Киев, 9 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Высшее экономическое руководство Украины и их родственников нужно обязать хранить свои сбережения в национальной валюте гривне. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Александр Кочетков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Если экономическое руководство государства не верит в гривну, то это говорит о её крепости. Нет крепости, если сами они в неё не верят. Я бы в принудительной форме заставлял бы их и всех их родственников все свои накопления переводить в гривну и укреплять экономическую обстановку в Украине», — сказал Кочетков.

Он сообщил, что прежнее и действующее правительство Украины организовали финансовую пирамиду на торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Сегодня у нас, к сожалению, работает пирамида государственных облигаций. Их продают под сумасшедшие проценты — 16,5−17,5% годовых. Инвестиционные спекулянты скупают гривну в огромных объемах, и это определенным образом усиливает гривну. Поэтому у нас укрепляется гривна и слабеет доллар. Гривна нужна инвесторам, чтобы вложиться в ОВГЗ», — пояснил Кочетков.

По его словам, гривна может ослабнуть из-за военной агрессии и разрыва сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Если у нас будут проблемы с МВФ и внешними инвесторами, гривна обязательно начнет падать. Но она может падать, если Зеленский не договорится в нормандском формате, и будет усиливаться возможность агрессии или конфронтации на фронте. Гривна зависит не только от экономических факторов, но и от психологических», — добавил эксперт.

Как сообщалось, 27 сентября правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что министерство финансов намерено прекратить выпуск пятилетних ОВГЗ. По его словам, инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ $1,5 млрд. При этом ставка по таким бумагам с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.