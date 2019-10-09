Руководство Украины хотят обязать хранить сбережения в гривне
Киев, 9 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Высшее экономическое руководство Украины и их родственников нужно обязать хранить свои сбережения в национальной валюте гривне. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Александр Кочетков.
Он сообщил, что прежнее и действующее правительство Украины организовали финансовую пирамиду на торговле облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
По его словам, гривна может ослабнуть из-за военной агрессии и разрыва сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как сообщалось, 27 сентября правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что министерство финансов намерено прекратить выпуск пятилетних ОВГЗ. По его словам, инвесторы уже вложили в пятилетние ОВГЗ $1,5 млрд. При этом ставка по таким бумагам с начала года снизилась с 15,85% до 14,75%.