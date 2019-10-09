Лондон, 9 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Власти Великобритании выразили глубокую обеспокоенность относительно планов Турции начать боевые действия против сирийских курдов, об этом 8 октября сообщает издание Ekurd.net.

Клод Моне. Лондонский туман. XIX

Официальный Лондон убежден в том, что боевые действия могут дестабилизировать регион и нанесут ущерб борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Турция ведет активную борьбу с отрядами народной самообороны, состоящими преимущественно из курдов, в Сирии. Анкара отвергает вклад повстанцев в борьбу с терроризмом.

Курдские ополченцы пользуются покровительством Соединенных Штатов, что не позволяет военным Турции более эффективно наносить удары по Отрядам народной самообороны.

Однако заявление президента США Дональда Трампа о выводе американского контингента из Сирии вызвали опасения относительно дальнейшей судьбы курдских формирований.