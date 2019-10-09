Ростов-на-Дону, 9 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Министру жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрею Майеру посоветовали покинуть пост. По мнению автора идеи, работа по капитальному ремонту на Дону провалена.

Donland.ru Андрей Майер

Депутат Законодательного собрания региона Адам Батажев («Единая Россия») намерен предложить донскому губернатору уволить министра ЖКХ в связи «с утратой доверия». Эту мысль он озвучил в ходе круглого стола, участники которого обсудили ситуацию с капремонтом. По мнению большинства спикеров, качество проводимых работ оставляет желать лучшего.

«То, что доверие к фонду подорвано, мы ясно видим и знаем. Пока нет ответственных, то не будет толка. Я с глубоким уважением отношусь к министру ЖКХ Майеру, он на своем месте. Но работа по капремонту в регионе провалена. Я хочу рекомендовать обратиться к губернатору с требованием отстранить Андрея Майера по утрате доверия», — цитирует народного избранника «Блокнот».

При этом в региональном минЖКХ считают, что программа капремонта на Дону существует недолго, и она не самая худшая в России.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области пока не знают, как сохранить здания, являющиеся объектами культурного наследия.