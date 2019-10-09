* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, 9 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Во главе преступной группы финансистов, которая действовала в девяти субъектах РФ, стояли двое жителей Кабардино-Балкарии. Для их задержания на территории республики был введен режим контртеррористической операции, сообщили ИА REGNUM 9 октября в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Двумя задержанными оказались брат с сестрой, 25 и 30 лет. У них при обысках были изъяты литература, запрещенная в РФ как экстремистская, 10 мобильных телефонов, в которых имелись инструкции от членов террористических организаций. Кроме того, было обнаружено 60 банковских карт и 6 тысяч долларов США наличными.

Как было установлено следствием, которое проводится Главным следственным управлением СКР по Москве, брат с сестрой с февраля 2015 года осуществляли сбор денежных средств для финансирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через сеть интернет, посредством мессенджера «Телеграм». В группу приглашались все, кто решил поддержать материально террористическую организацию. Под видом благотворительности было собрано и переведено за рубеж для совершения террористических преступлений в Сирии более 6 млн рублей.

При этом главари преступной группы отчитывались перед своими координаторами за рубежом. При обысках у них были обнаружены отчетные документы по перечислениям денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ отчиталась о разоблачении преступной группы финансистов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действовала на территории девяти субъектов РФ, в том числе Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарии, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области.