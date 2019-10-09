Астана, 9 октября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Панических настроений в отношении судьбы ООН нужно избегать, это организация со сложным механизмом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 9 октября на пресс-конференции после переговоров с главой казахстанского МИД Мухтаром Тлеуберди.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Лавров напомнил, что в работе ООН участвуют 193 государства, а создана эта организация была для выработки подходов к глобальным проблемам, приемлемых для всех этих стран. Министр добавил, что структуры одной страны иногда не могут прийти к единому мнению, а ООН и вовсе объединяет все страны мира.

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Глава российской дипломатии предостерег «от каких-то панических настроений» в отношении судьбы всемирной организации. Человечество не имеет ничего прочнее Устава ООН и тех механизмов, которые созданы на его основе, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из проблем ООН — истощение финансовых ресурсов организации. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал участников внести взносы в её бюджет.

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