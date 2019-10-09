Москва, 9 октября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Субъекты РФ могут получить право устанавливать дополнительные меры по обеспечению новыми жилыми помещениями граждан, получивших возмещение за изымаемое аварийное жилье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, о внесении соответствующего законопроекта сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Правительственным законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть выделение субсидий из бюджета на приобретение жилья или компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту при условии, что такое жилье является у гражданина единственным.

«Улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийных домов должно быть не формальным, а фактическим», — отметил Пахомов.