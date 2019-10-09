Киев, 9 октября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2019 года главный аэропорт Украины — «Борисполь» — обслужил 11,6 млн пассажиров, что на 22,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Gnesener1900 Международный аэропорт «Борисполь»

Соответствующие данные обнародовала пресс-служба предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 октября.

Согласно предоставленной информации, непосредственно в сентябре «Борисполь» обслужил 1,7 миллиона пассажиров — на 27,6% больше, чем в сентябре прошлого года. При этом 1,5 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+29,3% к аналогичному периоду прошлого года), 97,2 тыс. — внутренними (+ 6,1%).

Количество рейсов в сентябре 2019 г. в аэропорту «Борисполь» увеличилось на 24,7% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 11.443.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре в правительстве Украины отчитались, что за последние годы пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100% — если в 2015 году он составлял 10 млн пассажиров, то в 2018 году этот показатель достиг 20,5 млн пассажиров и дальше увеличивается. Также подчеркивалось, что на рынок Украины зашли 14 новых авиакомпаний, а доля лоукостов в сообщении составляет почти 30%.