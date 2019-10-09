Киев, 9 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Принятие решения украинских судов в пользу олигарха Игоря Коломойского по ПриватБанку гарантированно остановит практически всё сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком, США и ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом заявил в своем комментарии сегодня, 9 октября, украинский экономист Борис Кушнирук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отмечает, что у Коломойского есть своеобразный план «захвата» и дальнейшего грабежа Украины, главными составляющими которого являются политическая нестабильность в стране и резкое падение рейтинга президента Зеленского.

«Откровенно ошибочные решения по налоговому давлению на малый бизнес, земельная реформа, попытки достичь мира в Донбассе путем уступок России разрушат рейтинг Зеленского куда быстрее, чем он может рассчитывать», — подчеркивает экономист.

«Как это ни парадоксально, Коломойского вполне устраивает глубокий политический кризис в стране. Он не заинтересован в сильном рейтинге Зеленского — слабый президент, на которого давят со всех сторон, не будет иметь поддержки со стороны западных партнеров, становится удобным инструментом получения еще больших дивидендов по принципу «здесь и сейчас», — продолжает свою мысль Кушнирук.

Эксперт подчеркивает, что политический хаос вкупе с возможным разрушением украинской государственности позволит Коломойскому «зарабатывать», хотя более точным, отмечает он, здесь является слово «грабить».

«Он (олигарх), учитывая его опыт формирования и контроля деятельности частных армий, к этому в наибольшей степени готов», — резюмирует Кушнирук, добавляя, что Коломйский к тому же может «очень дорого продать» услуги по управлению хаосом на Украине разным геополитическим игрокам, причем плата не обязательно должна быть в денежной форме.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение иска олигарха Коломойского и подконтрольных ему структур о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка в 2016 году. Суд назначил судебные дебаты на 17 октября, юристы отмечают, что в этот же день может быть озвучен и вердикт. Эксперты уверены, что суд максимально приближается к решению в пользу Коломойского, поскольку в другом случае мог и должен был попросту отказаться от рассмотрения этого дела.