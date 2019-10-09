Пекин, 9 октября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Житель Китая сжег государственный флаг, протестуя против отказа властей от сотрудничества с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс». Сообщение об инциденте опубликовано в китайской соцсети Weibo.

Флаг Китая

Фанат американского клуба выложил снимок, на котором он подпаливает флаг, в сеть, и позднее был задержан за оскорбление государственного символа. На другом снимке мужчина изображен уже в наручниках.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Моли опубликовал твит в поддержку Гонконга, где идут протесты против политики Китая. Несмотря на быстрое удаление сообщения несколько китайских компаний и Ассоциация баскетбола Китая объявили о разрыве отношений с клубом. Также в КНР прекращены транляции с участием этой команды.

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