Киев, 9 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Сегодня, 9 октября, в Киеве на брифинге внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал документы, якобы подтверждающие, что вице-президент США Джо Байден получил от фирмы «Бурисма» более $900 тыс «за лоббистскую кампанию».

Petro Zhuravel Андрей Деркач

«По мнению следствия, была передача денег со стороны фирмы «Бурисма Груп» на лоббистскую деятельность лично Джо Байдену через лоббистскую компанию. Деньги в сумме более $900 тыс. перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной с Байденом. Назначение платежа: оплата за консультационные услуги», — сказал Деркач.

Он уточнил, что компания «Бурисма» переводила деньги Rosemont Seneca Partners «по договорам займа через несколько офшоров на многотысячные суммы в долларах США».

«Какой такой консалтинг для «Бурисмы» оформлялся через офшоры для одного Байдена, так и для другого (о Хантере Байдене — ред.)? Пусть над этим думают следственная комиссия Верховного совета и министерство юстиции США», — добавил Деркач.

President.gov.ua Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко

Он также опубликовал переписку руководства Национального антикоррупционного бюро Украины и посольства США в Киеве, которая подтверждает, что ранее НАБУ согласовывала с американским посольством всю деятельность в отношении компании «Бурисма».

"Я не могу представить, чтобы ФБР сливало резонансные дела и информацию на посольство любого другого государства, а НАБУ сливало. Слив проблемных производств, пребывающих на согласовании Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — уточнил Деркач.

Депутат также заметил, что отставкой генпрокурора Виктора Шокина занимался не только Джо Байден и посольство США, но и НАБУ.

«Пятый визит Байдена в Киев 7−8 декабря 2015 года был посвящен вопросу отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и «Бурисмы». Предметом давления стал 1 млрд кредитных гарантий США. Факт давления Байден сам признал в совете международных отношений США в январе 2018 года, назвал Шокина сукиным сыном, который должен быть уволен. НАБУ и посольство США очень интересовались данными на экс-генпрокурора… По мнению украинских следователей, Джо Байден переживал не только за заработок сына, но и за заработок аффилированной с ним украинской компании», — подытожил Деркач.

Как сообщалось, 7 октября в Киеве на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что правоохранительные органы Украины проведут независимое расследование деятельности фирмы Burisma, членом совета которой является сын вице-президента США Хантер Байден. Он также пообещал провести презентацию результатов расследования.

4 октября на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». По его словам, ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование.