В Киеве депутат Рады обнародовал «компромат» на Байденов
Киев, 9 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Сегодня, 9 октября, в Киеве на брифинге внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал документы, якобы подтверждающие, что вице-президент США Джо Байден получил от фирмы «Бурисма» более $900 тыс «за лоббистскую кампанию».
Он уточнил, что компания «Бурисма» переводила деньги Rosemont Seneca Partners «по договорам займа через несколько офшоров на многотысячные суммы в долларах США».
Он также опубликовал переписку руководства Национального антикоррупционного бюро Украины и посольства США в Киеве, которая подтверждает, что ранее НАБУ согласовывала с американским посольством всю деятельность в отношении компании «Бурисма».
Депутат также заметил, что отставкой генпрокурора Виктора Шокина занимался не только Джо Байден и посольство США, но и НАБУ.
Как сообщалось, 7 октября в Киеве на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что правоохранительные органы Украины проведут независимое расследование деятельности фирмы Burisma, членом совета которой является сын вице-президента США Хантер Байден. Он также пообещал провести презентацию результатов расследования.
4 октября на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура проводит аудит уголовных производств в отношении экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского, который основал газовую компанию «Бурисма Холдинг». По его словам, ГПУ может пересмотреть уголовное производство, в котором фигурирует Байден, и передать его на дорасследование.