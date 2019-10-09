Рига, 9 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Портал LSM пишет, что найден стратегический партнёр для строительства и развития терминала сжиженного газа в латвийском порту Скулте. В этом качестве выступит южнокорейская компания Korea Gas Corporation» («Kogas»).

Jan Arrhénborg Терминал СПГ и газовоз

Окончательно договорённость должна быть заключена во второй половине октября. Стоимость всего проекта 90 млн евро. Терминал планируется построить в Рижском заливе, на расстоянии 2,5 километров от береговой линии, что обойдётся в 60 млн. Еще 20 млн, согласно проекту, потратят на строительство 40 километрового газопровода от терминала до подземного газохранилища в Инчукалнсе. 10 млн евро резерв, или подушка безопасности для успешной реализации проекта.

78 млн евро, или 85% всех инвестиций, для Skulte LNG Terminal готов предоставить один из банков США, при условии, что поставщиком оборудования проекта обязательно будет государство член ОЭСР (Организация европейского экономического сотрудничества, штаб-квартира в Париже). Оставшиеся 15% вложат стратегические партнёры — латвийская и корейская стороны. Проект поддерживает министерство экономики Латвии.

Напомним, 83% акций Skulte LNG Terminal принадлежат обществу Национальный газовый терминал, а 17% владеет предприниматель из США Петерис Алоиз Рагаушс. Он же является председателем Совета директоров и отвечает за коммуникации и визиты латвийских политиков в США в связи с этим проектом. Инчукалнское газохранилище является третьим по величине в Европе.

Эксперт по экологии Рейнис Аболтиньш усматривает риск проекта в том, что цены на квоты по выбросу CO2 в европе будут расти.